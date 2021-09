Conservatorio Nicolini, concerti e recital: domani via al Festival Piacenza Musica

Al via l’evento musicale dell’anno del Conservatorio Nicolini. Sabato 11 settembre, con la presentazione del volume celebrativo sui 180 di vita del Conservatorio e col concerto inaugurale diretto dal maestro Enrico Dindo, ha inizio il Festival Piacenza Musica; nove giorni di concerti, incontri, conferenze, recital. Una trentina di eventi gratuiti che coinvolgeranno oltre 50 musicisti e un repertorio di più di 30 autori. Sono in prevalenza docenti dell’istituto i protagonisti dei vari appuntamenti che, sul modello dello scorso anno, contrassegnano tre momenti della giornata: mattino, pomeriggio, sera.

A far da contrappunto ai concerti, che si svolgeranno nel Salone dei Concerti e nel chiostro, si inseriscono tre incontri-conversazioni dedicati a Dante (come ricorda il sottotitolo della rassegna: “…E risonavan per l’aere”) analizzato da prospettive e in epoche diverse. Il 14 settembre, inoltre, saranno realizzate alcune installazioni interattive ed eventi performativi a cura delle scuole di Musica Elettronica e Composizione. L’evento seguirà le ore della giornata (come nell’Ulisse di Joyce) e presenterà vari materiali, acustici, elettronici, audiovisivi.

Una kermesse, dunque, che consente alla scuola di alta formazione musicale di aprire ancora una volta le porte alla sua città per uno continuo e proficuo scambio artistico culturale. “Una rassegna di altissimo livello a partire dalla presenza del maestro Enrico Dindo, violoncellista di fama internazionale, che inaugurerà il Festival dirigendo e suonando da solista nel concerto con musiche di Beethoven” dichiara il direttore del Conservatorio Walter Casali. “Fare musica per noi è una gioia che vogliamo condividere con tutti”. Un rapporto quello tra Piacenza e la scuola di alta formazione musicale che vuole essere ancora più stretto ed espandersi. “Ormai il nostro festival è diventato un appuntamento fisso che noi offriamo alla città per intensificare sempre più il nostro legame con il territorio” afferma la presidente del Conservatorio Gianna Arvedi. “Ci stiamo impegnando, inoltre, a diffondere la nostra musica oltre le mura del Conservatorio affinché possa raggiungere chiunque”.

Al seguente link è possibile prenotare gratuitamente i posti.

Per assistere agli eventi bisogna essere muniti di green pass. Il programma completo del Festival è consultabile sul sito del Conservatorio Nicolini.