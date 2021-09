Elezioni provinciali: 580 amministratori al voto il 18 dicembre

Si doveva votare per il rinnovo del parlamentino di corso Garibaldi la primavera scorsa, poi sono stati ribaditi i rischi legati al Covid ma soprattutto non aveva senso votare prima del rinnovo dei consigli comunali, dato che il consiglio provinciale è formato proprio da amministratori e quindi è meglio aspettare si stabilizzi la situazione nei municipi. Ora però una data ci sarebbe, è stato detto ieri, 28 settembre, durante il consiglio provinciale di Piacenza: sabato 18 dicembre. A esprimere la preferenza saranno i 580 amministratori dei 46 Comuni, il cui voto peserà di più o di meno a seconda della popolazione di ciascuno. La presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, eletta dai 580 nel 2018 resterà invece ancora in carica fino al 2022. I dieci consiglieri che saranno eletti presteranno servizio, come la presidente, a titolo gratuito, come chiunque sia entrato nella sala consiliare dalla riforma Del Rio in poi.

Nel frattempo, durante la seduta il consigliere di minoranza Patrizia Calza (sindaco di Gragnano) ha spiegato che diversi cittadini continuano a segnalare disagi lungo la “412”. Precedentemente sotto la tutela della Provincia, da aprile è diventata di Anas, cioè dello Stato. Ci si aspettava – visti i conti della controllata Fs – una strada liscia come l’olio e invece, a quanto sembra, le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate. La presidente della Provincia Patrizia Barbieri ha commentato: “Davide Marenghi sta seguendo le situazioni del territorio, cerchiamo di essere propositivi e di sollecitare gli interventi all’ente diventato competente, ma non è sempre facile”.

