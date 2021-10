Begonie, ginestre e un ciliegio giapponese: ecco la nuova rotonda di barriera Torino

A metà anni Duemila fu aspramente contestata e ribattezzata “l’astronave” o “il puntaspilli”, per via di quegli inguardabili pali terra aria.

Oggi è arredata da un’anonima piastra metallica con zampilli d’acqua che funzionano a giorni alterni. La volontà dell’amministrazione Barbieri è invece farla diventare un rondò-giardino con trionfo di begonie e ginestre sulle aiuole, e a svettare sulla collinetta un ciliegio giapponese (prunus serrulata).

Passato, presente e futuro di una delle rotatorie più importanti della città, quella di Barriera Torino, con un percorso di abbellimento che la sta interessando grazie a uno stanziamento di 95mila euro.

