Rotatoria tra via Martiri e via Boselli: si parte lunedì 18 marzo in via sperimentale

Il Comune di Piacenza ha reso noto che è in programma per lunedì 18 marzo, dalle 9.00 (salvo condizioni meteo avverse) l’installazione sperimentale della rotatoria all’incrocio tra via Boselli, via Martiri della Resistenza e via Damiani, oggi regolato dal semaforo.

“L’allestimento provvisorio della struttura – spiega l’assessore alla Viabilità, Matteo Bongiorni – è funzionale a verificare la possibilità di renderne definitivo l’assetto in futuro, per aumentare la sicurezza di questo snodo urbano così importante e rendere più scorrevole il traffico lungo le vie che vi confluiscono”.

Il progetto sarà illustrato nel dettaglio nel corso di un incontro pubblico aperto a tutti cittadini interessati, giovedì 14 marzo alle 17.30 nell’area verde tra via Boselli e via San Giuseppe (in caso di maltempo, sotto i portici di via Martiri della Resistenza, nel complesso che ospitava la sede della Circoscrizione 3 e oggi è sede degli uffici del Servizio minori).