Fiorenzuola, al via i lavori per la rotatoria del ponte sull’Arda. Traffico alternato

Inizieranno mercoledì 12 maggio i lavori per realizzare la rotatoria del ponte Arda a Fiorenzuola in maniera definitiva. La rotatoria era in assetto provvisorio con new jersey da 4 anni, ma si attendeva la chiusura del cantiere del nuovo ospedale per iniziare i lavori. L’inizio dei lavori per la rotatoria la prossima settimana comporteranno alcuni inevitabili disagi nella circolazione, visto che la rotonda si trova sul tratto urbano della via Emilia, ma la strada non sarà interrotta. Si procederà a senso unico alternato.

Lo annunciano l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Morganti e il sindaco Romeo Gandolfi: “Tra l’effettuare una chiusura completa del ponte per avere un cantiere rapido, e la scelta di fare il senso unico alternato allungando i tempi, abbiamo optato per la seconda, perché non volevamo una penalizzazione sul fronte del traffico. Gli accordi presi con l’azienda esecutrice sono di mantenere il senso unico alternato, salvo se si presentassero criticità nel cantiere, nel qual caso ci sarebbe comunque la tangenziale come alternativa”.

La rotatoria si trova alla confluenza tra corso Garibaldi, via Roma, via Matteotti (tratto urbano della via Emilia, prima del ponte) e via Europa (tratto urbano della via Emilia dopo il ponte). Durante alcune fasi dei lavori, su queste vie non sarà possibile la sosta, su entrambe i lati.