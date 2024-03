Rotonda tra le provinciali a Polignano, affidati i lavori per 750mila euro

La Provincia di Piacenza ha affidato all’impresa Cogestra Srl con sede a Colorno (in provincia di Parma) i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la strada provinciale 20 di Polignano e la strada provinciale 462R di Val d’Arda.

Il valore complessivo dell’intervento, in territorio comunale di San Pietro in Cerro, è di 750mila euro, di cui: 650mila euro di fondi ministeriali e 100mila euro di cofinanziamento provinciale quale avanzo corrente vincolato. Dall’allestimento del cantiere, trascorreranno almeno sei mesi prima di vedere la fine lavori.

Intanto, lungo il tratto che collega la parte est della pianura piacentina con le province confinanti (Cremona e bassa pianura parmense), è attualmente in corso l’esecuzione di lavori per la posa di una nuova rete idrica. Ragion per cui, fino alle ore 20 di venerdì 29 marzo è stato istituto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.