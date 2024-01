Castelvetro, ok della Provincia alla rotonda. Sarà abbattuta la casa cantoniera

Se ne parla dal 2018: ora la realizzazione della rotatoria non appare più essere un miraggio. Il sindaco di Castelvetro, Silvia Granata, ha ricevuto in ufficio i tecnici della Provincia di Piacenza. Gli incaricati dell’ente di via Garibaldi hanno comunicato al primo cittadino che è stato affidato l’incarico per redigere il progetto di fattibilità dell’opera.

L’intervento, rientra nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026 della Provincia di Piacenza, finanziato con contributo statale per 380mila euro. Oltre alla realizzazione dell’infrastruttura che regolerà l’elevato traffico quotidiano (si contano cercano 22mila veicoli al giorno) tra la strada statale 10 Padana Inferiore e la strada provinciale 588 dei Due Ponti, è previsto l’abbattimento della casa cantoniera, “simbolo di Castelvetro – commenta Granata – e della sua storia di paese che vive sulla statale”.

“È un intervento molto atteso, senz’altro il più significativo degli ultimi decenni per la viabilità di accesso all’abitato di Castelvetro – prosegue il primo cittadino -. Garantirà maggiore sicurezza, eliminerà le soste in carreggiata nei punti di confluenza delle due strade, porterà a una diminuzione della velocità”.