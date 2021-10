Targhe estere per evitare le multe: il Comune recupera 100mila euro di sanzioni

Passavano per Piacenza, prendevano la multa ma se ne tornavano nel loro Paesi tutto sommato tranquilli che nessuno avrebbe bussato alla loro porta per batter cassa. Da qualche tempo, però, la musica è cambiata. Nel triennio 2019-21, infatti, il Comune è riuscito a recuperare più di 100mila euro grazie al servizio di gestione delle sanzioni amministrative elevate per violazioni del Codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri: infrazioni che riguardano accessi non consentiti nella zona a traffico limitato (Ztl) – la maggioranza – e divieti di sosta.

Un servizio fortemente voluto dall’amministrazione Barbieri e dall’assessore alla sicurezza Luca Zandonella, attivato nel 2019. “Si tratta di risorse che prima non venivano minimamente recuperate – spiega Zandonella -. E’ quindi stata una scelta lungimirante sia in termini di recupero di risorse, sia per correttezza verso i cittadini che pagano le sanzioni a differenza di chi con escamotage non le saldava”.

