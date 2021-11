Nordmeccanica presenta al mondo la nuova generazione degli imballaggi sostenibili

Guidare la sfida della sostenibilità con macchinari e soluzioni di ultima generazione. Nella giornata di ieri, giovedì 18 novembre, Nordmeccanica ha presentato con due dirette via satellite in tutto il mondo le proprie tecnologie in grado di realizzare imballaggi flessibili sostenibili e allo stesso tempo efficaci e di prima qualità.

“Noi abbiamo dimostrato che si può coniugare sostenibilità e qualità del prodotto, non domani ma già da oggi, è realtà”, il commento del presidente di Nordmeccanica Antonio Cerciello. “Oltretutto noi continuiamo a investire con l’ampliamento del nostro capannone nel 2022 e poi ulteriormente nel 2023. Sono orgoglioso anche per la città di Piacenza, perché siamo i leader mondiali assoluti nell’imballaggio flessibile e nella metallizzazione”.

“Il mercato richiede materiali compostabili e sostenibili, perciò siamo chiamati alla sfida di rendere sostenibili materiali che prima non lo erano”, spiega il vicepresidente di Nordmeccanica Vincenzo Cerciello. “Noi oggi mostriamo a tutti che con la tecnologia di Nordmeccanica possiamo dare al cliente soluzioni finali in grado di produrre un imballo sostenibile senza alluminio, che sia più vicino alle esigenze del mondo del green e della sostenibilità”.