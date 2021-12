Oggi in omaggio con il quotidiano Libertà il calendario del 2022

Oggi Santa Lucia speciale per i lettori di Libertà: con il quotidiano, infatti, i lettori riceveranno in omaggio. il calendario 2022, dedicato al Teatro Gioco Vita.

I vari mesi sono scanditi da dodici locandine realizzare da noti artisti, designer e grafici in occasione del cinquantesimo anniversario della realtà teatrale sorta nel 1971.

I piacentini avranno la possibilità di avere dunque in casa delle piccole opere d’arte.

“In occasione dei cinquant’anni di Teatro Gioco Vita ho chiesto a designer e artisti di fama nazionale e internazionale di creare delle immagini e delle suggestioni legate a questa ricorrenza”, spiega il fondatore Diego Maj.

Omaggi che vedono uniti nomi piacentini come l’artista Giorgio Milani, la scenografa Nicoletta Garioni e il grafico Matteo Maria Maj a figure note nel panorama internazionale come Lorenzo Mattotti, Tapiro, Guido Scarabottolo, Francesca Ballarini. E ancora Mauro Bubbico, Andrea Rausch, Santuzza Calì, Walter Sardonini e Michele Sambin.

I piacentini hanno già avuto la possibilità di vedere i manifesti qualche mese fa: “In occasione di una sorta di festeggiamento fatto lo scorso 16 ottobre al Teatro dei Filodrammatici, erano stati esposti i manifesti storici di Teatro Gioco Vita e queste locandine – spiega Maj – è in quell’occasione che la presidente di Editoriale Libertà Donatella Ronconi aveva apprezzato i manifesti del cinquantesimo, esprimendo il desiderio di utilizzarli per il calendario di Libertà”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà