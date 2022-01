Ex Laboratorio Pontieri e Porta Borghetto, restyling da 8 milioni

Laboratorio Pontieri e Porta Borghetto. La giunta Barbieri ha scommesso sulla riqualificazione e rifunzionalizzazione di questi due spazi a nord della città. E a giudicare dai risultati ha fatto bene. I due progetti, inseriti a maggio nel programma dei lavori pubblici, si sono infatti aggiudicati il finanziamento di 8 milioni di euro richiesto, nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti da un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. «Una notizia davvero importante per la città – commentano la sindaca Patrizia Barbieri, la sua vice Elena Baio e l’assessora all’Urbanistica, Erika Opizzi – perché questi due interventi permetteranno di realizzare una significativa riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area nord, tra il Po e il centro storico, e sono volti al miglioramento della qualità urbana e dei servizi offerti alla cittadinanza, con una particolare attenzione agli studenti e ai nostri giovani, che sono il nostro presente e il nostro futuro».

Il primo dei due progetti, finanziato con un contributo di 5.480.000 euro (a cui si aggiungerà un cofinanziamento comunale di 270mila euro), prevede la rifunzionalizzazione di un ex edificio militare dismesso – appartenente al comparto dell’ex Laboratorio Pontieri di Piacenza – in un innovativo spazio formativo adatto ad ospitare tre sezioni di una scuola secondaria di primo grado e relativi servizi. Per quanto riguarda Porta Borghetto – si legge nella relazione – la proposta progettuale “si misura con il riuso del manufatto storico, con le sue pertinenze, con il segno storico delle mura farnesiane e questo con il vallo e la città storica. Pertanto, laddove è possibile, il “manufatto storico” si dovrà aprire ai vuoti circostanti determinando continuità, relazioni con le piazzette circostanti, le strade, il pubblico passeggio e il vallo”. L’intervento, che ha ottenuto un finanziamento di 2.450.000 euro (a cui si aggiungerà un cofinanziamento di 270mila euro) prevede la rifunzionalizzazione degli spazi, con la sostituzione della copertura ormai fatiscente e la realizzazione di una vera e propria piazza ad uso collettivo coperta, capace di mettere in relazione i due corpi di fabbrica. Il manufatto Porta Borghetto e i due manufatti confinanti verranno ristrutturati, mentre il fabbricato a corte verrà demolito e ricostruito.

IL SERVIZIO COMPLETO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’ IN EDICOLA