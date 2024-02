A Porta Borghetto durante i lavori riqualificazione spunta un muro austriaco

A Porta Borghetto riaffiora un tratto della fortificazione austriaca. Il cantiere in corso finanziato dal Pnrr per il recupero della Porta e delle pertinenze collegate, oggi in grave stato di degrado, ha portato alla luce questo muro costruito alla maniera austriaca, con file di mattoni disposti per larghezza e altri di punta e le feritoie caratteristiche.

Italia Nostra manifesta preoccupazione per eventuali manomissioni del muro, che entra nel progetto di riqualificazione della zona. L’associazione si augura che venga svolto un intervento conservativo adeguato, tuttavia non è a disposizione un rendering preciso di come sarà realizzato il progetto destinato a spazi per studenti. Sempre secondo Italia Nostra “sui beni storici sarebbe importante sentire anche il parere della cittadinanza”.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ