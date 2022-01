Tableau Vivant, gli affreschi del Guercino impersonati dagli studenti del Cassinari

In occasione del Natale e delle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale di Piacenza, la classe 5a Scenografia del liceo artistico Bruno Cassinari, con la supervisione della prof.ssa Cristina Martini ha realizzato un progetto interdisciplinare per promuovere e analizzare gli affreschi della cupola del Guercino.

L’obiettivo è stato quello di ricreare attraverso la tecnica a “tableau vivant” delle quattro lunette del Guercino raffiguranti le “Scene della vita di Cristo”: annuncio ai pastori, adorazione dei pastori, presentazione di Gesù al tempio, riposo durante la fuga in Egitto.

Studentesse e studenti della classe si sono divisi in gruppi in relazione alle diverse tipologie di lavoro, anche se la suddivisione prevista non è stata tassativa, ma all’occorrenza persone di un gruppo hanno dato il loro apporto anche ad altri gruppi:

Gli sfondi, i costumi e gli oggetti di scena sono stati prodotti all’interno degli spazi del Liceo, nel laboratorio di scenografia.

Il progetto ha previsto lo studio delle opere e dei costumi dei personaggi realizzato anche su tavole, oltre che le vicende raffigurate negli affreschi stessi.

Il progetto si è svolto anche al pomeriggio negli spazi scolastici a disposizione e con la presenza di almeno un docente.

Gli studenti, una volta realizzati gli sfondi, i costumi e gli oggetti di scena, hanno posato a scuola ricreando fedelmente gli affreschi del Guercino, attraverso la tecnica a “tableau vivant”, con anche la partecipazione di Tommaso Rovati della classe 4a scenografia.

Grazie alla collaborazione della Diocesi di Piacenza-Bobbio le foto dei tableau vivant

realizzati saranno proiettati sulla facciata del Palazzo Vescovile di Piacenza il 7 gennaio

dalle ore 19.30.