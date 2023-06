Liceo Cassinari, premiate le eccellenze. Tra i progetti il logo del Museo di Libertà

Scuola finita anche al liceo Cassinari, dove stamattina sono state premiate le eccellenze per il rendimento scolastico, artistico e sportivo. L’ultimo giorno di scuola al Cassinari hai offerto però anche l’occasione ai ragazzi di esporre i progetti in cui si sono impegnati nel corso dell’anno: fra i tanti, nella biblioteca scolastica, gli studenti della quarta grafica B, della terza multimediale hanno presentato il lavoro fatto per realizzare il logo del Museo Libertá.

“Abbiamo effettuato delle visite sia all’archivio sia al museo del quotidiano – spiegano le studentesse Ludovica Luisetto e Rebecca Pantana – e da lì abbiamo approfondito i contenuti, cercando di realizzare un logo adeguato e una brochure che presenti il museo”.

Soddisfatte anche le insegnanti e la preside Sabrina Mantini per l’organizzazione della giornata che rappresenta un ritorno alla normalità, con le premiazioni in presenza, dopo anni di stop a causa della pandemia.