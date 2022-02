Al Nicolini coro e percussioni per i più piccoli. “Un evento culturale ed educativo”

“Un evento musicale e culturale, ma soprattutto un importante appuntamento educativo” le parole di Patrizia Bernelich per descrivere la rassegna “Una stagione su…Misura” all’interno della quale, durante la mattinata di mercoledì 23 febbraio, si è svolto “Stravaganti sensazioni”: un concerto dedicato al mondo delle percussioni. “Evento incentrato sulle affinità e allo stesso tempo diversità tra le varie percussioni – ha spiegato Bernelich, docente e direttore d’orchestra – tra queste, particolare interesse viene dato al pianoforte che è uno strumento a corde percosse”.

Il concerto – rivolto a una decina di classi delle scuole primarie di Piacenza – si è svolto nel salone del conservatorio Nicolini ed è stato suddiviso in due momenti. All’inizio, il maestro Giorgio Ubaldi ha diretto giovani musicisti e percussionisti durante l’esecuzione di alcuni brani della raccolta Mikrokosmos dell’ungherese Bela Bartok; con loro anche il coro di voci bianche del conservatorio. “Abbiamo estrapolato una serie di brani che fanno parte di un repertorio non particolarmente noto e non di facile ascolto – ha sottolineato la curatrice della rassegna – per questo sono state indispensabili le spiegazioni e il coinvolgimento del giovane pubblico da parte del maestro Ubaldi”.

In seguito, i bambini e le bambine presenti nel salone deli concerti dell’istituto si sono divertiti grazie all’esibizione della “Piacenza Percussion Ensemble” coordinata dall’insegnante Loris Stefanuto e formata dagli studenti della classe di percussioni del Nicolini che hanno coinvolto il giovane pubblico dimostrando – attraverso la tecnica del body percussion – che anche delle semplici scope per pulire i pavimenti della scuola possono emettere suoni gradevoli e ritmati.

Le prossime iniziative della rassegna a cura di Patrizia Bernelich – con al centro un attenzione particolare al mondo giovanile – si svolgeranno domenica 13 aprile con “Original…mente” incentrato sulla musica elettronica, domenica primo maggio con “Passeggiata musicale” durante la quale si organizzerà un tour tra i luoghi simbolo della città per celebrare Piacenza Primogenita e, infine, il primo giugno quando si svolgerà un concerto al quale parteciperanno le classi di canto, flauto, corno e clarinetto del conservatorio. “Siete tutti invitati a una stagione ricreativa ed educativa perchè questo è il compito del conservatorio – ha evidenziato Bernelich – investire nella conoscenza e nella cultura in modo accessibile a tutti e a tutte le età”.