Giunta Barbieri, cercasi un assessore donna. Zanardi: “Non sono disponibile”

“Ritengo di non rendermi disponibile al ruolo di assessore”. Così il consigliere comunale Gloria Zanardi (Fratelli d’Italia) esclude il suo ingresso nella giunta Barbieri. Un parere tecnico, infatti, impone all’amministrazione la nomina di un altro assessore donna per rispettare la norma sulle “quote rosa”: dopo le dimissioni di Erika Opizzi, indagata nella maxi inchiesta su corruzione e appalti pilotati, si è ridotta la presenza femminile alla guida di palazzo Mercanti. Da qui, la necessità di individuare un nuovo assessore, con l’ipotesi appunto di optare per Zanardi.

“Negli ultimi giorni, a seguito delle dimissioni dell’assessore Opizzi, il sindaco Patrizia Barbieri e il partito Fratelli d’Italia mi avevano chiesto se fossi disponibile a rivestire la carica di assessore comunale” interviene Zanardi, che rifiuta la proposta per “evitare ulteriori strumentalizzazioni” della situazione. “Ho sempre fatto politica non per arrivare opportunisticamente a poltrone – aggiunge Zanardi – ma per il mio profondo senso civico e per pura passione”.