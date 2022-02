Brizzolari, piacentino di Odessa: “Voci parlano di truppe mercenarie russe”

Il piacentino Claudio Brizzolari ex appartenente alla polizia locale è rimasto intrappolato in una cittadina ucraina a circa 300 chilometri da Odessa, dove è andato ad abitare con la moglie dopo essere diventato pensionato: “Questa mattina sono stato svegliato intorno alle 6 da un bombardamento di aerei russi credo fossero Mig. Poi abbiamo potuto anche assistere ad un duello aereo fra caccia russi e ucraini. Dove mi trovo ora è stata dispiegata la divisione paracadutista che la gente chiama “gli angeli della tempesta”. Qui si fanno strani racconti e si dice che i russi abbiamo truppe di soldati senza insegne che seguono la seconda ondata. Si tratterebbe di truppe mercenarie di cui la gente ha assai timore. Io non posso tornare perché le divisioni russe hanno ragliato la strada per Leopoli ed ormai con la mia famiglia ci sentiamo più sicuri dove ci troviamo piuttosto che affrontare un viaggio ricco di incognite”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà