Grazie ai duemila costumi di carnevale di Fenice Rosa aiuti alle donne in difficoltà

Grazie agli oltre duemila costumi dell’atelier “Fenice Rosa” di Ponte dell’Olio, sarà possibile portare aiuto a donne in difficoltà lavorativa, economica o con disagio sociale provocati dall’emergenza Covid 19.

Il ricavato del noleggio dei costumi in vista del carnevale andrà a sostegno del progetto “Un futuro rosa”.

L’atelier dispone di un imponente guardaroba di circa duemila costumi, completi di scarpe e cappelli di varie taglie e fogge, che vanno dalle maschere più o meno classiche a costumi storici di tutte le epoche, per finire anche a costumi fantastici o stravaganti ed ironici. La notevole raccolta è il frutto di donazioni e della creatività sartoriale delle volontarie della “Fenice Rosa”, che da oltre 25 anni fornisce sostegno alle donne in difficoltà.

Tutte le informazioni sul sito web www.fenicerosa.com.

