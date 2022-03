Venerdì al Municipale “La Cenerentola, Grand Hotel dei sogni”. Teatro per i giovani

La Stagione Young 2022 del Teatro Municipale riparte – venerdì 4 marzo – con “La Cenerentola. Grand Hotel dei Sogni” del Progetto Opera Domani. Due gli appuntamenti durante la giornata: il primo alle 9.00 e il secondo alle 11.00. Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, fa ritorno al Municipale l’opera lirica su misura per i ragazzi prodotta da AsLiCo, preceduta da un percorso formativo per gli insegnanti, che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni e a cui anche in questa Stagione hanno nuovamente aderito numerose scuole di Piacenza.

Tratto dall’opera “La Cenerentola di Gioachino Rossini”, nell’adattamento musicale e drammaturgico a cura di AsLico, lo spettacolo vede la direzione musicale di Enrico Lombardi sul podio dell’Orchestra 1813, la regia di Daniele Menghini, le scene di Davide Signorini, i costumi di Nika Campisi, in un nuovo allestimento di AsLico in coproduzione con Théâtre des Champs Elysées e Opéra de Rouen.

Il consolidato progetto Opera Domani, giunto alla XXVI edizione, è rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, ed ha l’obiettivo di coinvolgere e appassionare il giovane pubblico fornendo metodologie e formazione agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado.

“La nostra storia – spiega il regista Menghini – prende vita in un grand hotel: un melting pot di culture e classi sociali differenti, una dimensione che fa dello scambio e dell’incontro una ricchezza, un luogo speciale in cui un ospite illustre come un principe può incontrare e innamorarsi proprio di una cameriera, riconoscendo la vera bellezza che si nasconde dietro un grembiule sporco”.

Con “La Cenerentola” di Opera Domani si affrontano il tema del viaggio, l’importanza di guardare oltre le apparenze e della diversità e il bisogno universale di sentirsi apprezzati, riconosciuti e amati, di accedere al pieno riconoscimento familiare e sociale attraverso l’amore, superando discriminazioni e invidie.