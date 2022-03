Oggi con Libertà “Il Buco” del liceo scientifico Respighi. Inserto di 8 pagine

Continua la collaborazione tra Editoriale Libertà e le redazioni scolastiche del territorio.

Oggi è “Il Buco” del Liceo Respighi a presentare un inserto di 8 pagine all’interno del quotidiano.

Un inserto molto speciale, perché celebra i 75 anni del Liceo Respighi come lo conosciamo oggi, o meglio, “dove” lo conosciamo oggi: fu proprio il 22 marzo del 1947 che gli studenti del liceo fino ad allora ospitato in via della Ferma presero possesso dell’ex Casa della Gioventù.

Tra le pagine del giornale scolastico spazio alle testimonianza degli ex-studenti, alcuni dei quali furono testimoni dello storico passaggio, e alle parole degli alunni di oggi, che si muovono in quelle stesse aule. Gli interessati leggeranno anche del celebre architetto Moretti, dell’evoluzione della scuola in questi anni, e dell’evoluzione di un altro protagonista di questa bella storia, ovvero proprio “Il Buco”.