“A teatro con mamma e papà”: nel weekend torna ad aprirsi Spazio Luzzati

Dopo il successo del weekend di febbraio, lo Spazio Luzzati di via Giarelli a Piacenza torna ad aprirsi alle famiglie: ancora un sabato e una domenica pomeriggio per giocare con le ombre, nel mondo magico nato dalla fantasia di Lele Luzzati.

Appuntamento sabato 9 e domenica 10 aprile alle ore 15.30 per la Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà” curata da Simona Rossi e organizzata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Un percorso animato tra luci, ombre e piccoli momenti di fruizione spettacolare, esperienza che si concluderà con situazioni d’animazione e un breve laboratorio pratico dove sarà possibile costruire teatri d’ombre in miniatura. Consigliato a partire dai 5 anni (durata di circa due ore compreso il laboratorio finale) è a pubblico limitato. Anche le scuole potranno partecipare all’esperienza animata presso lo Spazio Luzzati, previa prenotazione da effettuare all’ufficio scuola di Teatro Gioco Vita.

Lo Spazio Luzzati nasce dal recupero di una parte dell’ex stabilimento tipografico del quotidiano Libertà, la cui riqualificazione è stata pensata da Teatro Gioco Vita, da sempre attento alla scoperta e al recupero di spazi per il teatro e la cultura, con l’Editoriale Libertà presieduta da Donatella Ronconi.

Inaugurato nell’aprile 2019, è un luogo in cui sono raccolti gli oggetti e le testimonianze (scene, sagome, bozzetti, corrispondenza, disegni, foto e video) frutto della collaborazione di Teatro Gioco Vita con Luzzati, che rivivono grazie a modalità interattive e di coinvolgimento del pubblico. Oltre ai materiali relativi agli spettacoli d’ombre realizzati dal 1978, ci sono le creazioni che Lele ha donato per le rassegne e le attività sul territorio di Piacenza: manifesti, locandine, disegni, plastici. Materiali che rivivono grazie a modalità interattive e di coinvolgimento del pubblico, attraverso laboratori, animazioni, brevi momenti di spettacolo. Un patrimonio originale, unico e prezioso, in uno spazio permanente in cui è possibile valorizzarlo al meglio rendendolo fruibile a tutto il pubblico. Il progetto si realizza anche in collaborazione con la Lele Luzzati Foundation di Genova.

Dal sodalizio artistico con Lele Luzzati sono nati diversi spettacoli di Teatro Gioco Vita e prestigiose occasioni di collaborazione, a partire dalla prima creazione di teatro d’ombre “Il Barone di Münchausen” (1978).