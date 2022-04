Dall’articolo del piacentino Max Paradiso sul New York Times nasce un’opera lirica

Dall’articolo in prima pagina sul New York Times, scritto dal giornalista piacentino Massimo Paradiso, è nata un’opera che andrà in scena al Teatro Ponchielli di Cremona l’8 maggio.

L’articolo, intitolato “Per salvare il suono di uno Stradivari, un’intera città deve restare in silenzio”, descriveva quanto accaduto a Cremona nel gennaio 2019, durante la realizzazione del progetto Banca del Suono. Le strade intorno al Museo del Violino e all’auditorium Arvedi furono chiuse per poter permettere la registrazione e la creazione di un database di note di quattro capolavori della collezione del Museo, tra cui il violoncello di Antonio Stradivari “Stuffer”.

Il giornalista piacentino Massimo Paradiso spiegò come un’intera città rimase in silenzio per salvare le note dello Stradivari.

Il librettista americano Mark Campbell; vincitore del Premio Pulitzer e il compositore italo-americano Roberto Scarcella Perino dall’articolo del giornalista hanno dato vita all’opera buffa “A sweet silence In Cremona” che andrà in scena l’8 maggio alle 20 al teatro Ponchielli.

Soddisfazione e stupore sono stati espressi dal piacentino che da diversi anni vive a Londra.