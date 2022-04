“Piacenza chiama Marte”: in partenza la nuova mostra nel Museo di storia naturale

“Piacenza chiama Marte” è la nuova mostra nel Museo di storia naturale in via Scalabrini su come gli icnofossili piacentini aiutino la ricerca della vita su altri pianeti. L’esposizione è curata da Andrea Baucon, paleontologo e professore di paleontologia all’università di Genova, con la collaborazione della Società piacentina di scienze naturali.

“Il visitatore – spiega il responsabile del laboratorio paleontologico del museo, Giacomo Lo Russo – verrà guidato attraverso uno straordinario percorso che, partendo da ricerche scientifiche realizzate sul territorio piacentino, lo porterà fin su Marte, offrendogli gli strumenti per identificare la presenza di segni di un’eventuale attività biologica su altri pianeti”.

Questa interessante possibilità è fornita dallo studio delle tracce lasciate da organismi nel corso della loro vita. Le rocce del nostro territorio, infatti, custodiscono esempi evidenti di attività biologica esistita milioni di anni fa sui fondali dell’oceano.

“Il riconoscimento delle tracce create dall’attività degli organismi su diversi substrati – aggiunge il professore Andrea Baucon – è molto utile per individuare la presenza di forme di vita passate o presenti”.

“Questa mostra – conclude Anna Rita Volpi, presidente della Società piacentina di scienze naturali – è realizzata grazie al contribuito di diverse persone, che esplorando le nostre valli hanno compiuti numerosi ritrovamenti. Gli escursionisti che si avventurano sulle nostre colline e montagne, guardando a terra anziché in cielo, hanno la possibilità di diventare essi stessi scopritori e ricercatori. Anche i bambini devono essere educati a conoscere il presente attraverso il passato”.

La mostra sarà inaugurata il 29 aprile alle 18 e vedrà l’apertura al pubblico dalle 19 alle 23 dello stesso giorno e avrà termine il 2 ottobre. Un’apertura serale straordinaria è prevista il 14 maggio in occasione della “Notte europea dei musei”.