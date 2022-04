Maurizio Gasparri per Barbieri sindaco: “Puntiamo a un risultato a due cifre”

“Qui a Piacenza c’è stato un rilancio forte e prepotente di Forza Italia. Puntiamo a un risultato a due cifre e a confermare un bravo sindaco come Patrizia Barbieri”. Lo dice il senatore Maurizio Gasparri, ieri a Piacenza per presentare simbolo e alleati degli azzurri alle elezioni del 12 giugno a sostegno del primo cittadino uscente. Gasparri ha rimarcato la coerenza tenuta dal suo partito in questi anni senza scadere in polemiche rispetto alla scelta dell’amico Corrado Sforza Fogliani e dei Liberali di correre in proprio: “Rilevo solo che noi cinque anni fa eravamo qui a sostenere Patrizia (Barbieri, ndr) e oggi siamo ancora qui. Questo è quello che conta”.

Gasparri ha parlato della situazione internazionale legata al conflitto in Ucraina (“questa tragedia ci fa capire che dobbiamo essere autonomi nella produzione dell’energia, nella difesa, questa è la ricetta che abbiamo sempre proposto mentre dalla sinistra abbiamo sempre avuto dei no”), della pandemia (“grazie ai vaccini e alle scelte del governo Draghi non c’è stata la paralisi produttiva che c’è stata nella prima fase”). Quanto al sostegno alla Barbieri ha detto: “Sono tornato qui insieme agli amici per dare ancora una parola di incoraggiamento al sindaco Barbieri che ben ha governato in questi cinque anni, nonostante tante difficoltà da affrontare. Ce la faremo anche questa volta”.