“Sviluppo sostenibile per la città”: a sostegno di Cugini c’è anche la lista @Sinistra

“Per noi al primo posto ci sono i pedoni, le biciclette e l’ambiente”. Si presenta così la lista @Sinistra a sostegno del candidato a sindaco Stefano Cugini nella coalizione di Alternativa per Piacenza. A delineare alcuni punti programmatici è la capolista Giulia Deviletti, sommelier e tecnico esperto in enogastronomia del territorio. “Questa forza civica si è formata grazie alla volontà delle persone e degli attivisti di sinistra”, rimarca Cugini, in videocollegamento a causa del Covid.

IL PROGRAMMA DELLA LISTA

LA LISTA – Gli altri candidati nella lista @Sinistra sono Andrea Alessandrini, Morena Arbasi, Claudia Bossalini, Daniel Enrique Bozzarelli, Daniele Ciolli, Mariagrazia Cristalli, Danilo Derba, Giuseppe Dossi, Tiziana Ferrari, Raffaele Fumi, Giorgio Gaiuffi, Ana Greta Gobbi, Orazio Gobbi, Roberto Lovattini, Giuseppe Marino, Maria Albina Mattarello, Marco Mazzoli, Antonello Mortilla, Antonio Mosti, Giovanni Michele Rizzitiello, Simona Savoia, Emanuela Schiaffonati, Pietro Tagliaferri e Davide Vanicelli. La squadra si è presentata stamattina nel point elettorale in via San Giuliano.