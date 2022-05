Il senatore Errani per Tarasconi sindaco: “Occorre ricucire la comunità”

“Per governare non basta l’idea e nemmeno la tecnica. Serve anche la passione. Bisogna voler bene alla propria comunità”.

Parole del senatore Vasco Errani, che ieri sera ha partecipato all’incontro cittadino promosso a Palazzo Ghizzoni Nasalli dalla lista Emilia-Romagna Coraggiosa che appoggia la candidata a sindaco Katia Tarasconi.

Errani ha insistito sulla necessità di ricostruire un tessuto di comunità, rinfacciando al centrodestra al governo di non aver sufficientemente valorizzato la centralità di Piacenza. “La destra investe sui nostri egoismi nell’illusione che il mio egoismo possa prevalere sugli altri. Un’idea assolutamente perdente perché produce solo disuguaglianze e consente a chi è più forte di determinare la sua supremazia. Noi vogliamo tessere, ricucire la comunità. Trovare idee, ragione e valori che ci permettano di capire che ci sono problemi, come la necessità di avere un tetto sopra la testa, che vengono prima di altri, come le buche nelle strade. Dobbiamo ricucire la comunità, sentirne gli umori e dare l’idea che noi quei problemi li conosciamo e sappiamo rappresentarli. Noi dobbiamo stare dalla parte dei più deboli, dobbiamo costruire servizi che saranno utili a tutti, anche a chi non è debole”.