Tarasconi: “Pronta a rivedere la collocazione del nuovo ospedale in caso di vittoria”

Il primo atto della candidata a sindaco del centrosinistra Katia Tarasconi, dovessero le urne vederla vincitrice alle prossime amministrative, sarà quella di rivedere la collocazione del nuovo ospedale di Piacenza. L’annuncio è arrivato ieri sera durante la serata organizzata dalla lista Emilia-Romagna Coraggiosa che ha visto come ospite d’onore l’ex presidente della Regione Vasco Errani. La Tarasconi, in apertura di incontro, ha riaperto una discussione che sembrava ormai chiusa, ovvero quella della collocazione del nuovo ospedale cittadino già approvata dal consiglio comunale, dicendo: “Quella scelta dal Comune è un’area con problemi viabilistici e agricola, fuori dalla tangenziale. Visto che avevamo concordato che lo sviluppo cittadino avvenisse dentro il perimetro della tangenziale, non capiamo il perché di questa scelta. Quando arriveremo a Palazzo Mercanti, senza indugi troveremo un’altra collocazione per il nuovo ospedale, evitando il consumo di nuovo suolo”.

