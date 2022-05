I giovani e il mondo dello sport protagonisti questa sera a Doppio Turno

Seconda puntata questa sera alle 21.00 per “Doppio Turno”, la trasmissione di Telelibertà (canale 76) dedicata alle elezioni comunali di Piacenza.

Come già accaduto venerdì scorso, protagoniste allo Spazio Rotative saranno le varie categorie economiche e sociali della città.

Dopo industria, ambiente, turismo e cultura, questa sera è la volta di giovani e sport. Saranno i loro rappresentanti, ospiti del conduttore Michele Rancati, a lanciare idee e proposte che verranno racchiuse nei “manifesti” di Doppio Turno, per poi essere consegnate ai candidati sindaco.

Nella prima parte della trasmissione, spazio agli under 30, che non spiegheranno solo come vivono oggi le nuove generazioni a Piacenza, ma lanceranno spunti e suggerimenti per il futuro: iniziative per cultura, arte, divertimento e socialità che potrebbero caratterizzare almeno i prossimi cinque anni.

Stesso discorso anche per quanto riguarda lo sport. Al centro dell’attenzione la questione degli impianti, ma anche i tanti eventi già consolidati o futuri. A cominciare dalla mezza maratona di Piacenza, che domenica torna finalmente a corrersi in presenza, dopo i due anni “virtuali” dovuti alla pandemia da Covid.

Doppio Turno è ideato da Michele Rancati e dal direttore di Telelibertà Nicoletta Bracchi, la realizzazione tecnica è di Giuseppe Piva, Alessandra Colpo e Filippo Adolfini.

