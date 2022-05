Giardini di Padre Gherardo ancora chiusi. L’assessore: “Riapertura a breve”

“Nel giro di poche settimane, i giardini di Padre Gherardo riapriranno al pubblico”. È l’impegno annunciato oggi in consiglio comunale dall’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi, che prevede il ripristino dell’area verde “entro la metà di giugno, se le componenti tecniche per i lavori di sistemazione saranno consegnate a breve”.

Il campo giochi di via Giarelli, infatti, è chiuso da oltre un anno in seguito a un incendio che lo aveva danneggiato. Da allora, il giardino non è mai stato riaperto, “in assenza delle condizioni minime di sicurezza che dovrebbero essere ripristinate con un intervento ad hoc”, come avevano spiegano i tecnici di palazzo Mercanti a Liberta.it qualche mese fa. Di fatto, quindi, il quartiere Roma è rimasto privo di uno spazio all’aria aperta con scivoli, altalene e dondoli per i bambini.

A porre l’attenzione su questo problema è stato il consigliere comunale Sergio Dagnino (M5s), che ha presentato un ordine del giorno durante la discussione sul bilancio consuntivo.