Incendio ai giardini di via Giarelli: a fuoco l’edificio dei bagni

Un incendio è divampato intorno alle 11.00 di questa mattina, martedì 18 maggio, ai giardini di via Giarelli a Piacenza (zona della stazione). Ancora da accertare le cause del rogo, che si è presto propagato all’interno dell’edificio che ospita i bagni, a pochi passi dai giochi per bambini. L’area attorno ai giardini è stata avvolta da un denso fumo nero. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che, con un’autopompa, hanno domato le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti.

