Natalità e politiche per la famiglia, candidati sindaco a confronto il 16 maggio

“L’iniziativa nasce dalla preoccupazione di una grave crisi demografica, evidente a tutti”. Così viene introdotto il confronto elettorale tra i candidati a sindaco di Piacenza previsto il 16 maggio, alle ore 20.45, al teatro President in via Manfredi. A organizzarlo è il Forum provinciale delle associazioni familiari, che esorta i pretendenti alla guida di Palazzo Mercanti a una riflessione sulla crisi demografica, sulle sue conseguenze e anche sulle prospettive di superamento.

A condurre l’incontro sarà Alfredo Caltabiano, presidente regionale e componente del direttivo nazionale del Forum. “Ai candidati sindaco – dicono i promotori – chiediamo quali interventi e in quali settori l’ente comunale può operare per creare le condizioni economiche, sociali e culturali funzionali ad una rinascita che abbia come motore di crescita la famiglia nei suoi vari aspetti educativi, sociali, economici e solidali”.