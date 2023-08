“Sconto per bimbi educati”: la misura di un agriturismo a Travo contro urla e strilli

Antipasto, primo, secondo, dolce e vino sul conto finale. Ma anche uno sconto speciale, “a campione”: il 10% in meno alle famiglie con bambini educati a tavola. È la misura di sensibilizzazione fai da te ideata – “a seconda dei casi, in modo non sistematico” – dall’agriturismo “La dolce vite” di Travo, in Valtrebbia, che ha deciso di “premiare i genitori con i figli che si comportano bene, senza disturbare gli altri commensali”, come spiega il contitolare Enrico Sbordi.

A ristorante, ovunque, troppo spesso si vede davvero di tutto: bimbi che corrono tra le sedie, grida, urla, litigi, lacrime e strilli, lanci di pezzi di pane, tovaglioli inzuppati nelle bibite, persino qualcuno che usa il pallone, mentre la mamma e il papà chiacchierano. Non sempre e non tutti, certo. Ma l’agriturismo di Travo ha pensato a una contromossa: “Tra le famiglie che accogliamo ogni settimana – chiarisce Sbordi – diamo un riconoscimento a quelle in cui i bambini sono più educati a tavola, in maniera adeguata al luogo, come è stato insegnato a noi adulti tanti anni fa”. Alla cassa, dunque, “c’è una reazione di stupore, i genitori sorridono, perché non esiste nessun cartello che indica questa sorta di promozione – aggiunge il ristoratore – si tratta di una sorpresa, a nostra discrezione assoluta, per incentivare i comportamenti corretti, un ringraziamento da parte dell’agriturismo che viene apprezzato parecchio”.

