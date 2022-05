Applausi ed emozione per la passeggiata musicale del Nicolini tra le vie di Piacenza

Da Piazza Duomo a Santa Maria in Cortina, passando per la basilica di Sant’Antonino e il teatro Municipale per terminare la manifestazione nel Salone del Conservatorio Nicolini. Sono state le tappe dell’ultima edizione della “Passeggiata Musicale”: evento targato Conservatorio Nicolini – inserito all’interno della rassegna “Una Stagione su Misura” curata da Patrizia Bernelich – che si è tenuto tra le vie del centro storico di Piacenza.

Le classi del Nicolini, unitamente all’orchestra e al coro della scuola Calvino, alle orchestre dei licei Respighi e Gioia, al coro Le Voci del Terzo, alle associazioni Tempus Fugit e Bimbi in Musica, hanno così eseguito un concerto diffuso, seguito da decine di piacentini.

I ragazzi hanno suono brani di Bach, Walsh, Vivaldi, Wagner, Piazzola, Young, Mozart, Sakamoto, Verdi, Caccini. “È stata una bellissima esperienza per gli studenti – ha commentato l’organizzatrice Patrizia Bernelich -. Complice anche una meravigliosa giornata, i piacentini hanno risposto con entusiasmo seguendo la musica per tutto il centro storico; la gente aveva bisogno di musica e noi gliela abbiamo regalata”.