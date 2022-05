Compra online i biglietti per il concerto di Vasco Rossi ma era una truffa. Due imputati

Ha tentato di comprare i biglietti per il concerto di Vasco Rossi ma ha finito per rimetterci 400 euro. La truffa online è approdata lunedì 16 maggio in tribunale. Imputati un uomo e una donna accusati di aver ordito ai danni della piacentina una falsa vendita di biglietti. La nostra concittadina ne aveva acquistati otto ma oggi ha lamentato di aver versato il denaro su un conto senza ricevere niente in cambio.

