“Inserisca i codici per la verifica della ricevitoria”, ma è una truffa. Una denuncia

La titolare di una tabaccheria-ricevitoria di 32 anni di San Giorgio è stata vittima di una truffa online. Il 22 febbraio scorso, aveva ricevuto una telefonata sul suo cellulare da parte di un sedicente operatore tecnico della Lottomatica, che con la scusa di dover verificare in remoto l’efficienza dell’apparecchio la aveva invitata a collegarsi e ad accedere con le credenziali della ricevitoria.

L’uomo, dopo averle inviato via sms dei codici numerici, era poi riuscito ad indurla ad effettuare operazioni di presunta verifica. In realtà, l’operazione che aveva eseguito era una ricarica di una postepay per l’importo di 983. Una volta scoperto il raggiro la donna si è rivolta ai carabinieri della Stazione di San Giorgio, i quali dopo alcuni accertamenti sono riusciti a risalire all’identità dell’interlocutore e titolare della postepay ricaricata. Si tratta di un uomo di 32 anni, nato e residente a Napoli che è stato denunciato per truffa.