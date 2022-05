Truffa online: compra una Yamaha su un sito di annunci ma la moto non arriva

Motociclista piacentino tenta di acquistare su un sito internet una Yamaha 1200 V – Max ma rimane impigliato in una truffa online.

Il compratore come ha spiegato oggi in tribunale davanti al giudice, aveva notato sul sito di annunci la Yamaha ed aveva telefonato (al numero compariva nel sito) al suo proprietario.

La compravendita della moto era stata pattuita per circa 1.700 euro. Il compratore come da accordi aveva versato a titolo d’anticipo circa 900 euro.

In cambio avrebbe dovuto vedersi recapitare prima il libretto della Yamaha e successivamente via ferrovia la stessa motocicletta ordinata.

“Purtroppo” ha detto la vittima del raggiro in tribunale “dopo aver versato l’anticipo il venditore non ha più risposto alle mie telefonate e a me non è arrivata la motocicletta e neppure il libretto”.