Vende una ruota di scorta ma ricarica due volte il bancomat della truffatrice

Ancora una truffa con il trucco della ricarica online. Vittima un 25enne di Rottofreno, che aveva messo in vendita una ruota di scorta per un valore di 80 euro. Si è fatta avanti una donna per l’acquisto, che ha indicato al giovane le modalità per pagarlo, invitandolo a recarsi a uno sportello bancomat e a seguire le istruzioni che lei gli dettava. La donna è riuscita a fargliele compiere due volte, sottraendogli dal conto 1.984 euro. Al termine delle operazioni, alla vista della ricevuta, il 25enne ha capito l’imbroglio e si è rivolto ai carabinieri di San Nicolò, i quali hanno avviato le indagini risalendo a una 33enne di Venezia. La donna è stata denunciata per truffa.

