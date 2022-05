“Teatro in Santa Chiara”, tre appuntamenti tra prosa, musica e comicità

Tre appuntamenti culturali sono in programma tra giugno e luglio in Santa Chiara, sullo Stradone Farnese a Piacenza. Teatro Gioco Vita, grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, organizza la rassegna “Teatro in Santa Chiara”, con tre appuntamenti inseriti nell’articolato programma di “Le Notti di Santa Chiara” organizzato dalla Fondazione stessa in occasione dei suoi trent’anni di attività.

“Teatro in Santa Chiara”, direzione artistica di Diego Maj, è un percorso di tre serate tra prosa, musica, canzoni e comicità, all’insegna della leggerezza, dell’ironia e del divertimento. Compagni di viaggio, Andrea Pennacchi, Peppe Servillo & Solis String Quartet, la Rimamband.

Si inizia domenica 19 giugno (ingresso a pagamento) con “Pojana e i suoi fratelli” di e con Andrea Pennacchi, con le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato.

Andrea Pennacchi è artista poliedrico attore di teatro, cinema, tv, autore dei monologhi che interpreta.

Ha ottenuto il Premio della Critica 2021 dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro e nelle motivazioni viene definito “artista funambolo in perfetto equilibrio fra tragico e comico”.

Da autore-attore di nicchia ha conquistato il pubblico televisivo grazie a “Propaganda live”, rappresentando ironicamente il suo Veneto in Pojana: una maschera colta che ha le sue radici nel mondo antico e nella Commedia dell’Arte, e anche in certi personaggi di Shakespeare.

ll Pojana nasce dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva: ed eccolo qui, Franco Ford detto il Pojana, con tutti i suoi fratelli, a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.

Mercoledì 22 giugno (ingresso gratuito) sarà la volta di Peppe Servillo Solis String Quartet con “Carosonamente”. Un viaggio nella musica di Renato Carosone, nella vita colorata, ironica, spassionata che nel dopoguerra lui seppe cantare ed interpretare.

A distanza di cinque anni dall’uscita di “Presentimento”, album con il quale, insieme al precedente “Spassiunatamente”, hanno affrontato con dovuto rispetto capolavori della canzone classica napoletana, ecco in arrivo per Peppe Servillo & Solis String Quartet un nuovo album nel 2022, questa volta dedicato a un solo autore: Renato Carosone.

Oltre ai titoli più famosi avranno spazio brani meno noti che raccontano un Carosone “altro”, sempre vitale, anche nella narrazione d’amore. Il tutto nella solita versione sobria ed elegante di Peppe Servillo & Solis String Quartet che faranno apprezzare in controluce la voce di un singolare autore italiano.

Giovedì 7 luglio (ingresso a pagamento) lo spettacolo “Rimbamband Show” segna il gradito ritorno a Piacenza della Rimbamband, gruppo formato da cinque musicisti pugliesi che Teatro Gioco Vita ha portato per la prima volta nella nostra città nel 2019 al Teatro Municipale. Il sassofonista avanzo di balera rubato alla banda di paese, il contrabbassista stralunato, il pianista virtuoso, il batterista rompiscatole, il capobanda ormai sempre più esaurito: sono loro la Rimbamband. Cinque suonatori sognatori che continuano a giocare con le canzoni, con le note, i rumori, i suoni, gli strumenti, l’immaginazione, il corpo, le parole e la loro genuina follia. Un vero tour de force della comicità, nel quale il pubblico sarà in balìa di questi straordinari musicisti un po’ suonati, che incantano, creano, illudono, emozionano, demistificano, provocano… giocano. Per essere travolto da un mix di musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo, fantasia teatrale, parodie, il tutto shakerato con un ritmo comico incalzante e servito con energia travolgente.