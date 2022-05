Stagione estiva del Farnese: coinvolte 130 realtà. Platea passa da 450 a 900 posti

Per l’estate di Palazzo Farnese le novità non mancano. Il 22 maggio, 130 realtà associative piacentine sono state invitate ad un confronto in video chiamata per portare acqua al mulino della stagione farnesiana che non potrà partire se non verso metà giugno e promette di arrivare, come lo scorso anno, a settembre. Le novità? Platea allargata nel cortile del Farnese che passa da 450 posti a 900, apertura a realtà anche non piacentine e soprattutto a produttori di spettacoli extra provincia che qui troveranno una location di impagabile impatto scenografico. “Avremo un cartellone unitario, come lo scorso anno, ma stavolta diviso fra danza, grandi concerti cabaret e presentazioni sul tipo di quelle che avevano avuto protagonisti nome importanti come Paolo Crepet e Piergiorgio Odifreddi”- spiega l’assessore Jonathan Papamarenghi.

