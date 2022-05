“Il Pnrr tra ambiente, sociale e partecipazione”. Parola di Alternativa per Piacenza

“Dobbiamo seminare valori come la responsabilità, la preparazione e la volontà di contribuire al bene comune” l’introduzione esposta dal candidato sindaco Stefano Cugini al convegno “Cercando Itaca a Piacenza” organizzato dalla coalizione di App a palazzo Nasalli Rocca. “Incontri di questo calibro – ha spiegato Cugini – vanno in questa direzione, con la speranza che dopo la semina in futuro potremo cogliere qualche fiore”.

Durante il convegno sono intervenuti il professore di Diritto dell’Unione europea Dino Rinoldi e Fabrizio Statello in rappresentanza del terzo settore. Con loro, Nicoletta Parisi e Laura Chiappa in lista con Alternativa per Piacenza. Le tematiche al centro dell’incontro vertevano sulla sostenibilità ambientale, il piano nazionale di ripresa e resilienza, il contrasto alle infiltrazioni criminali e la partecipazione alla vita pubblica.

“Questa coalizione si è impegnata a portare avanti misure di trasparenza attraverso le quali i cittadini saranno protagonisti delle scelte riguardanti il loro futuro” ha commentato Parisi. “Vogliamo sottolineare l’importanza che il Pnrr potrà avere a Piacenza sia dal punto di vista ambientale che sociale e partecipativo” ha concluso Chiappa.