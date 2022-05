Conservatorio, mercoledì ‘A Perdifiato!’ per accogliere l’estate tra canti e melodie 

Mercoledì 1 giugno andrà in scena l’ultimo appuntamento stagionale della rassegna musicale ‘Una Stagione su… Misura’, targata Conservatorio Nicolini e curata da Patrizia Bernelich. Nel Salone del Conservatorio alle ore 10 le classi di canto, flauto, corno e clarinetto, della scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca, saliranno sul palco per dar vita a ‘A Perdifiato!’, concerto per voci e non solo. Un’iniziativa per augurare una buona estate agli studenti delle scuole primarie e secondarie piacentine che, nel corso della rassegna, si sono alternate nella platea del Salone. Durante il concerto, aperto anche alla cittadinanza fino a esaurimento posti, verranno eseguiti brani, tra gli altri, di Mascagni, Mozart, Rossini, Donizetti e Morricone.