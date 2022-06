Venerdì prossimo al Nicolini seminario gratuito sul metodo Esagramma

Venerdì 17 giugno, dalle 15.00 alle 18.00 al Conservatorio Nicolini di Piacenza si terrà un seminario introduttivo al Metodo Esagramma. Un metodo nato all’interno della Fondazione Sequeri Esagramma Onlus, una realtà milanese che da quasi 40 anni offre percorsi riabilitativi, terapeutici e artistici mirati all’inclusione, alla crescita personale, alla cura, alla riscoperta della bellezza in tutte le sue forme.

L’approccio di Esagramma è caratterizzato dalla possibilità di un coinvolgimento immediato nella pratica musicale attraverso gli strumenti dell’orchestra e rielaborazioni personalizzate del repertorio classico. Questo metodo ha già permesso a migliaia di giovani di maturare competenze musicali e relazionali in differenti contesti. Il seminario è gratuito e aperto a tutti gli interessati, sia musicisti che psicologi, educatori o docenti.

Il pomeriggio di venerdì prossimo sarà suddiviso in due momenti. Si partirà con l’introduzione teorica del metodo, con visione di alcuni video e narrazione di casi ed esperienze dirette. La seconda parte sarà invece partecipativa e permetterà a tutti i presenti di sperimentare in prima persona le modalità di coinvolgimento che Esagramma utilizza sia con persone musicalmente non esperte sia con persone con disabilità intellettiva, autismo e sindromi genetiche.

L’evento costituisce lo step introduttivo di un progetto formativo in collaborazione fra Fondazione Sequeri Esagramma Onlus e Musicalia APS, centro piacentino che da oltre dieci anni lavora con il Metodo Esagramma.