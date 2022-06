Una settimana di musica contemporanea: al via il festival MusicMediale

“Un Festival che guarda al futuro senza dimenticare il passato”. Si chiama MusicMediale l’evento musicale, targato Conservatorio Nicolini e Fondazione Teatri di Piacenza, che da domani al 21 giugno, coinvolgerà decine di musicisti impegnati in diversi appuntamenti tesi a valorizzare la musica contemporanea e i compositori di oggi.

Il Festival è inserito nel programma nazionale della ventottesima Festa della Musica: “Sarà una vera e propria festa rivolta alla città” spiegano gli organizzatori; dall’inaugurazione alla Sala dei Teatini con l’Orchestra del Conservatorio, il 16 giugno alle ore 17.00, al gran finale, il 21 giugno, al Teatro Municipale, con la prima dell’opera elettronica da camera “Il Conte di Kevenhüller” di Riccardo Dapelo.

Nel mezzo concerti gratuiti e incontri: il 17 giugno, nel Salone del Conservatorio alle ore 21, la pianista Dorella Sarlo eseguirà musiche di Leonard Bernstein e Aaron Copland mentre il giorno dopo, sempre in Conservatorio, alle 17.30 approfondimenti e inserti musicali con protagonisti i lavori dei compositori contemporanei Sejourne, La Bozzetta, Trevino e Daugtrey. Sempre sabato 18 alle ore 21 nella Basilica di San Savino l’organista Andrea Toschi suonerà musiche, tra gli altri, di Pärt, Pressato e Eben. Il 19 giugno il Conservatorio organizza una giornata dedicata alla musica contemporanea con incontri, concerti e performance. “All Day Contemporary Music è una full immersion musicale che parte dal secondo dopoguerra e arriva ai giorni nistri con autori che sono il riferimento di questo periodo, ma anche con l’interessante caleidoscopio musicale degli eredi e continuatori della musica di domani: i nostri allievi compositori – spiega la direttrice del Conservatorio Maria Grazia Petrali -. Sarà l’occasione di valorizzare inoltre le straordinarie rivoluzioni tecnologiche di questi ultimi decenni che hanno regalato strumenti espressivi sempre più straordinari ai nostri docenti e agli allievi”.

Lunedì 20 giugno alle 18.00 in Conservatorio penultimo appuntamento con musiche di Goffredo Petrassi e Karlheinz Stockhausen. Gran finale martedì 21 giugno alle 21.00 al Teatro Municipale con l’opera da camera con musica elettronica e video “Il Conte di Kevenhüller” di Riccardo Dapelo. “Sarà l’occasione per riflettere sui nuovi linguaggi e sul futuro del teatro musicale con l’utilizzo delle nuove tecnologie, che saranno parte determinante del processo creativo dell’opera, assieme all’unione di diverse discipline artistiche – dichiara il direttore della Fondazione Teatri Cristina Ferrari -. La nuova opera, con la regia di Roberto Recchia, unirà canto, musica, poesia, danza, recitazione e video arte, impegnando anche tanti giovani artisti. È già pianificata la seconda edizione del Festival, per dare continuità al progetto e mantenere le porte aperte al futuro della musica e dell’opera lirica” conclude Ferrari.

IL PROGRAMMA COMPLETO