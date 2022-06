Manifestazioni antoniniane: musica, teatro, mostre e l’incontro con padre Maccalli

“Un’occasione per alimentare la speranza in tempi non facili; un’occasione per ricordare la figura del nostro patrono e i valori che ha saputo incarnare: dalla fedeltà al coraggio; un’occasione infine per fare festa con tutta la nostra cittadinanza”. Sono le parole di don Giuseppe Basini, parroco della basilica patronale e tra i protagonisti dell’organizzazione degli eventi che da venerdì 24 giugno a lunedì 4 luglio prenderanno vita per celebrare la figura di Sant’Antonino, patrono di Piacenza.

Il vasto programma delle manifestazioni antoniniane di quest’anno fa rima con cultura, promozione artistica e ripartenza dopo due anni segnati dalla pandemia da Covid.

Nel salone Pierluigi di Palazzo Farnese sono state illustrate le decine di eventi che svariano dallo spettacolo teatrale scritto e diretto da Ilaria Drago in occasione dei 900 anni della costruzione della cattedrale di Piacenza, ai vari concerti organizzati nei luoghi simbolo della città e passando per le mostre fotografiche e artistiche.

Tra i tanti eventi, domenica 3 luglio nella sala dei Teatini si terrà un incontro con padre Pierluigi Maccalli, missionario che per due anni è stato prigioniero nel deserto del Niger e che porterà la sua testimonianza: “Ha scritto un diario molto bello – afferma don Basini -. Sarà un momento che servirà per aiutarci a trovare quelle motivazioni utili per una rinascita di cui sentiamo tutti di avere bisogno”.

Riprenderanno anche iniziative che hanno fatto la storia delle manifestazioni dedicate a Sant’Antonino come la banda musicale tra le vie del centro. Inoltre, ha ricordato l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi “in occasione della manifestazioni antoniniane sarà possibile visitare i musei civici di Piacenza gratuitamente”.

Come da tradizione, le iniziative dedicate al patrono culmineranno con la celebrazione eucaristica del Vescovo Adriano Cevolotto e con la consegna dell’Antonino d’oro.