Ballottaggio, coalizioni in fermento: il punto di Fiazza (Pd) e Trespidi (Liberi)

In vantaggio Katia Tarasconi al 39,9 per cento, sotto Patrizia Barbieri al 37,7 per cento. Sono 876 i voti che separano le due candidate a sindaco verso la guida di Palazzo Mercanti. Si avvicina il ballottaggio di questa domenica e le coalizioni – centrosinistra e centrodestra – fanno il punto sui nodi politici ancora da sciogliere. Ecco le interviste a Christian Fiazza (Pd) e Massimo Trespidi (Liberi) a cura di Thomas Trenchi.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà