Unione Commercianti: terzo mandato per Raffaele Chiappa. Nuova giunta

Novità in casa Unione Commercianti. L’assemblea ha confermato Raffaele Chiappa alla presidenza provinciale per i prossimi cinque anni, la nomina è avvenuta giovedì per acclamazione e taglia il traguardo del terzo mandato. E l’altra importante novità riguarda i ristori per gli ambulanti travolti da una bufera improvvisa durante la fiera di Sant’Antonino: sono in arrivo. Il merito, dice Chiappa, va a Donatella Prampolini, presidente nazionale Fida, la Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione e vice presidente nazionale Confcommercio al fianco di Sangalli. Grazie a lei, che ha ascoltato lo stesso Chiappa, si è potuto richiedere un sostegno al fondo nazionale per emergenze simili di Confcommercio. “La domanda è stata predisposta, non c’è ancora la risposta ufficiale, ma ufficiosamente dovrebbe essere stata accolta, il fondo è abbastanza capiente, si parla di 140 mila euro per ricompensare i danni subiti”. Il presidente prevede una commissione per la valutazione dei danni a chi ne farà domanda.

Dopo la conferma di Chiappa, si è proceduto al rinnovo della giunta e all’indicazione di quattro vice presidenti.

