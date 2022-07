Oggi l’esordio della giunta: variazione di bilancio da 7 milioni e caro bollette

Oggi non è solo il giorno del primo consiglio comunale, ma si riunirà per la prima volta anche la nuova giunta allestita e presentata nei giorni scorsi dalla sindaca Katia Tarasconi. Convocazione per le 15 a Palazzo Mercanti. Tutti presenti i neo assessori: il vice Marco Perini (Bilancio e Personale), Nicoletta Corvi (Servizi sociali), Christian Fiazza (Cultura), Adriana Fantini (Urbanistica), Simone Fornasari (Commercio), Matteo Bongiorni (Manutenzione e Lavori pubblici), Serena Groppelli (Ambiente), Mario Dadati (Sport), Francesco Brianzi (Politiche giovanili).

Si parlerà soprattutto di bilancio. Entro il 31 luglio va infatti approvata in consiglio comunale la variazione di bilancio, una manovra da circa 7 milioni di euro di spesa corrente. La giunta vuole anzitutto dare risposte alla città sul fronte del caro bollette, sia per quanto riguarda le spese interne dell’ente (il caro energia ha provocato un aumento di quasi 400mila euro sul contratto biennale per il 2022 e 2023 siglato con il gestore A2A); ma anche sul fronte della famiglie piacentine che versano in difficoltà e che non riescono a sostenere le spese.

