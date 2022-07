Farnesiana, Peep o Santa Franca: “E’ Zona 4”. Il progetto di Sergio Ferri

Si chiamano Federico, Anna, Alessio detto Alero, Daniele, Houssen, Roberto, Alyson. Hanno storie diverse, a volte anche diverse provenienze. Ma ad accomunarli è il riconoscersi in un luogo. Lo chiamano “zona 4”, alcuni se lo sono anche tatuati addosso: quel pezzo di città che molti chiamano Farnesiana o Peep o quartiere Santa Franca è la loro casa, il loro rifugio, il loro nido. C’è entrato il fotoreporter Sergio Ferri con un progetto di educativa di strada che ha preso le mosse qualche mese fa nell’ambito di “Hygge – Benessere al Centro”, un’iniziativa nell’ambito del progetto “Comunità sicure” del Comune di Piacenza. In quel “contenitore” (che ha raggruppato tante realtà come il Laboratorio di Strada insieme al gruppo Educatori di Strada, la Cooperativa sociale L’Arco, la Comunità Sociale Papa Giovanni XXIII Onlus insieme agli operatori del progetto Ops, l’Associazione Genitori per Piacenza e Fabbrica&Nuvole odv) Ferri ha incontrato una cinquantina di ragazzi dai 14 ai 25 anni che vivono il quartiere e le strade della Farnesiana.

