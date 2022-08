Pd, De Micheli capolista in Emilia: “Si può vincere”. Ghetti all’uninominale

“E’ un orgoglio e una grande responsabilità essere capolista nel collegio della Camera dell’Emilia Ovest, nelle province di Piacenza, Parma e la maggior parte di Reggio Emilia. Non risparmierò un grammo della mia energia. Porterò in Parlamento tutto l’impegno e la competenza maturata in questi anni. La sfida è alta, ma ne sono certa: insieme possiamo vincere”. Così la deputata piacentina Paola De Micheli, ex ministro e attuale consigliere comunale, annuncia la scelta del Pd di collocarla come capolista nel listino del proporzionale della Camera, posizione che le dovrebbe garantire l’ingresso a Montecitorio per la sua quarta legislatura consecutiva.

Lo ha deciso la direzione del Partito Democratico nella notte di Ferragosto. L’altra piacentina che prenderà parte alle elezioni politiche del 25 settembre è Beatrice Ghetti, consigliere comunale di minoranza a Vigolzone, in lizza nel collegio uninominale della Camera (che comprende la provincia di Piacenza più i comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Pellegrino Parmense, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme e Soragna) contro il centrodestra di Tommaso Foti, salvo sorprese.