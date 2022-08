“Noi la vera sinistra, più tasse per i ricchi”: tre piacentini in campo con Unione popolare

“Siamo la sinistra più radicale, in una delle peggiori campagne elettorali di sempre”. Si presenta così la base piacentina di “Unione popolare”, in campo alle elezioni politiche del 25 settembre. A livello locale i candidati – intervenuti oggi alla cooperativa dell’Infrangibile – sono Elena Maria Anelli, Mariagrazia Cristalli e Luigi Orrù.

La sigla promette di promuovere “l’unico programma pacifista, per la fratellanza universale”. Per Anelli, medico in pensione e portavoce di “Rifondazione comunista”, schierata nel collegio uninominale alla Camera, “bisogna portare il salario minimo a dieci euro all’ora, abolire il Jobs Act, reintrodurre l’articolo 18 e restituire i diritti ai lavoratori”. Cristalli, educatrice di professione, già candidata alle recenti elezioni amministrative in città con la lista @Sinistra, corre nel collegio plurinominale alla Camera: “E’ urgente alzare i salari per contenere la crisi energetica ed evitare la diffusione della precarietà”. Orrù, dipendente in un centro di ricerca ministeriale a Fiorenzuola, candidato al plurinominale per il Senato, ritiene prioritario “dire no alla guerra in Ucraina e favorire un’azione diplomatica”.

Rispetto al tema fiscale, il programma prevede anche “una riforma per ridurre le tasse ai redditi medi e bassi e aumentarle alla fascia alta” nonché “l’incremento dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: